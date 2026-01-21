Abwärts ging es einmal mehr mit den Titeln des Nahrungsmittelkonzerns Nestlé (-1,3 Prozent), die seit längerem von Qualitätsproblemen mit Babynahrung belastet werden. Nach dem Tod eines Säuglings ist in Frankreich nun auch eine gerichtliche Untersuchung eingeleitet worden. Die Probleme haben nun auch den französischen Konkurrenten Danone sowie den Molkereikonzern Lactalis erreicht.