Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch nach einem erratischen Verlauf wenig verändert geschlossen. Nach einem verhaltenen Start drehte der SMI klar nach oben, gab dann die Gewinne aber bald wieder ab und wechselte zudem mehrfach das Vorzeichen. Vor den am Donnerstag erwarteten US-Inflationszahlen für Dezember fand der Markt laut Händlern keine klare Richtung. Die Stimmung zum Jahresbeginn sei insgesamt weiterhin recht freundlich, aber auch von Vorsicht geprägt. An den Märkten sei sehr viel Positives betreffend Zinssenkungen eingepreist, hiess es in einem Kommentar von Raiffeisen. «Da sind Enttäuschungen vorprogrammiert.»

10.01.2024 18:15