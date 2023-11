Die Schweizer Aktienbörse hat am Montag nach einem Verlauf in engen Spannen kaum verändert geschlossen. Der Markt habe nach dem Erholungsrally der Vorwoche die Gewinne konsolidiert, sagten Händler. Der SMI war in der Vorwoche um 2,5 Prozent gestiegen. Ausgelöst wurden diese von der US-Notenbank Fed, die die Zinsen unverändert beliess. Zudem schlug sie einen etwas weniger aggressiven Ton an, hielt aber ihre äusserst vorsichtige Haltung zu Inflation und Zinssätzen bei. Zudem war der Arbeitsmarktbericht schwächer als erwartet ausgefallen. Die US-Wirtschaft zeige die für eine geldpolitische Kehrtwende notwendige Abkühlung, ohne gleich wieder rezessive Ängste hervorzurufen, meinte ein Analyst. Entsprechend setzten viele Anleger nun darauf, dass der Zins-Höhepunkt erreicht ist.

06.11.2023 18:15