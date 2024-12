Das Börsenumfeld in Europa bleibt indes holprig. Zur Misere bei VW, dem Abgang des CEO beim Autogiganten Stellantis und weiteren schwachen Konjunkturdaten aus Deutschland kommt das bevorstehende Misstrauensvotum gegen den Premierminister in Frankreich hinzu. In den europäischen Finanzmärkten spukt das «französische Gespenst» durch die Börsen, hiess es entsprechend in Börsenkreisen. Für die Schweiz könnte sich zudem der gewichtige Pharmasektor noch als Klumpenrisiko erweisen, schrieb die ZKB. Es bestehe die Gefahr, dass 2025 mit «Trumponomics» die Medikamentenpreise in den USA gedeckelt werden könnten. Davon wäre die Schweizer Exportindustrie überdurchschnittlich betroffen. Im ausgehenden Jahr hat sich die Schwäche defensiver Werte schon als Bremsklotz der Börse erwiesen.