Deutlich tiefer notierten Sandoz (-3,6 Prozent auf 23,65 Fr.). Damit schloss der Titel klar unter der Erstnotiz an der SIX nach dem Spin-Off von Novartis Anfang Monat bei 24,00 Franken. Am ersten Tag war der Kurs kurzzeitig auf 22,70 Franken gefallen, bevor es danach wieder aufwärts bis auf 30 Franken ging. Die Bank Vontobel warnte in ihrer Erst-Abdeckung davor, dass die Konsensuserwartungen der Analysten für Sandoz für 2023 zu hoch sein könnten.