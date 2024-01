Auslöser der Baisse-Bewegung war die Sorge, die US-Notenbank Fed könnte die im Jahresverlauf erwartete Trendwende in der Zinspolitik zu gemächlich angehen. Am Vorabend hatte Fed-Gouverneur Christopher Waller davon gesprochen, dass die Leitzinsen in den USA wohl nicht so bald und nicht so aggressiv gesenkt werden, wie dies am Markt erwartet werde. Ermutigende Konjunkturdaten aus den USA etwa zum Detailhandel oder für die Industrie unterstrichen dies. In Europa wiederum dämpfte EZB-Chefin Christine Lagarde die Erwartungen auf eine rasche Zinssenkung.