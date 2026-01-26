Insgesamt sei der Markt nach dem Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos und den Geschehnissen rund um Grönland auf Richtungssuche, hiess es. «Es wurde sehr viel Geschirr zerschlagen. Das kittet sich nicht so schnell wieder», meinte ein Händler. Daher steuerten die Anleger weiterhin sichere Häfen wie den Franken oder die Edelmetalle Gold und Silber an. So wurde die Feinunze Gold erstmals über 5100 Dollar gehandelt und der Franken hat zum Greenback ebenfalls ein neues Hoch gesetzt. Das sei Anlass zur Sorge, hiess es weiter. Denn dies seien Krisen-Indikatoren. «Die Leute verlassen den Dollar», meinte ein Händler dazu.