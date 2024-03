An der Schweizer Börse war am Montag der Start in die neue Woche von Zurückhaltung geprägt. Angesichts der in dieser Woche gut gefüllten Agenda und den letzte Woche erreichten Jahreshöchstwerten hätten sich die Anlegerinnen und Anleger zunächst einmal an die Seitenlinie zurückgezogen, meinten Händler. Der Leitindex SMI büsste aber nur leicht an Terrain ein, wobei er grössere Abgaben in der Schlussauktion noch deutlich eingrenzte.

04.03.2024 18:15