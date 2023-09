Swiss Life (+0,9 Prozent) legten ebenfalls zu und knüpften so an die gute Kurs-Performance der vergangenen Woche an. Händler berichteten von Umschichtungen aus Helvetia, die am breiten Markt 3,2 Prozent einbüssten. Ausserdem hatte das Analysehaus Kepler Cheuvreux mit Blick auf die am letzten Mittwoch vorgelegten Halbjahreszahlen die Kaufempfehlung bekräftigt.