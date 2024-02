Die Kursparty an den internationalen Börsen findet am Donnerstag ohne den Schweizer Aktienmarkt statt. Schwergewicht Nestlé hat mit den vorgelegten Zahlen enttäuscht und zieht mit seinen Kursverlusten gleich den gesamten SMI ins Minus. Ohne Nestlé notierte der Leitindex im Einklang mit seinen europäischen Pendants höher. Der deutsche Dax oder auch der japanische Nikkei haben am Donnerstag unterdessen Rekordmarken gesetzt.

22.02.2024 11:30