Am Schweizer Aktienmarkt lässt die erhoffte Erholung weiterhin auf sich warten. Zurückhaltung und Nervosität vor den am Nachmittag anstehenden US-Inflationsdaten, der morgigen EZB-Zinsentscheidung und der in der Folgewoche erhofften ersten Zinssenkung in den USA haben den Markt fest im Griff. Ausgebremst wird der SMI am heutigen Handelstag von schwachen Pharmawerten.