In den USA stehen in dieser Woche eine Reihe grosser Abschlüsse wie beispielsweise von Boeing oder Ford aus klassischen Branchen sowie einiger der grössten Technologiekonzerne aus dem Kreis der «Magnificent 7» auf der Agenda. Nach dem heutigen Börsenschluss in New York rücken beispielsweise Meta oder IBM in den Fokus, in den nächsten Tagen folgen Microsoft, Intel oder die Google-Mutter Alphabet. Derweil ist es an der Konjunkturfront relativ ruhig - der UBS CFA-Index zeigte einen weiteren Anstieg des Vertrauens in die Schweizer Konjunktur, in Deutschland legte der ifo-Index zum dritten Mal in Folge zu.