Nachdem die vergangene Woche vor allem durch die Entscheidungen wichtiger Notenbanken geprägt war, stehen in dieser Woche vor allem verschiedene Stimmungsdaten in den USA und Europa im Fokus. So hat sich die Unternehmensstimmung im Euroraum weniger aufgehellt als erwartet, wie der Einkaufsmanagerindex zeigt. «Passend zum Frühlingsbeginn scheint sich in der Eurozone eine sanfte Frühjahrsbelebung einzustellen», schreibt Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. Im weiteren Verlauf steht dann in den USA noch das vom Fed bevorzugte Inflationsmass auf der Agenda, der PCE-Index. Derweil läuft die Berichtssaison langsam aus. Für Unruhe dürfte unterdessen weiterhin die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump sorgen.