Im Fokus stehen Amrize (+2,7 Prozent). Sie gelten als der Gewinner der Indexrevision. Die Aktie der Firma, in der Holcim das Nordamerikageschäft abgespaltet hat, verbliebt im SMI. Viele Marktteilnehmer hätten zwar darauf gehofft, aber nicht darauf gewettet, meint ein Händler. Sonst hätte sich die Aktie besser entwickeln müssen. Denn die Aufnahme in einen Index sei stets auch mit zusätzlichen Umsätzen verbunden. Viele Marktteilnehmer wie die vielen Index-Fonds müssten dann nämlich die Aktie kaufen. Bislang sei Amrize ja noch immer «nur als Teil von Holcim» gehandelt gewesen. Nach dem Eurex-September-Verfall seien es dann definitiv zwei verschiedene Schuhe, sagt der Händler.