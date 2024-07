Dazu komme, dass auch an der US-Technologiebörse Nasdaq Gewinne eingestrichen würden. Dort schichteten die Investoren den Erlös aus den heissgelaufenen Technologiewerten in die Standardwerte um. Zudem stimme der US-Wahlkampf, ein möglicher Handelskonflikt mit China und die Ungewissheit über die französische Regierung die Anleger auch nicht unbedingt «bullish», meint ein Händler. Am Nachmittag (14.15 Uhr) veröffentlicht die Europäische Zentralbank ausserdem ihre Zinsentscheidung. Eine Senkung der Leitzinsen wird allerdings nicht erwartet. «Aber Aussagen zum weiteren Vorgehen wären gut», meint ein Händler.