Hoffnungen gebe es aber auch mit Blick auf die Zinspolitik der Notenbanken, so die Bank. Mittlerweile rechneten die Investoren dank der zuletzt günstigen Inflationsdaten aus den USA und Europa mit weniger Zinserhöhungen als noch Anfang Mai. Insgesamt schienen die Aktienmärkte weiter guter Laune. Fortschritte bei der Schlichtung des Kriegs im Iran sind allerdings kaum zu sehen. Seit Tagen ringen die USA und der Iran um ein Rahmenabkommen zur Verlängerung der Waffenruhe und weiteren Verhandlungen. Eine Einigung steht weiter aus. Während also die politische Realität noch von offenen Fragen geprägt ist, richtet sich der Blick der Anleger dennoch bereits auf einen möglichen Frieden im Nahen Osten.