Insgesamt werde die Stimmung am Markt aber weiterhin von der US-Geldpolitik bestimmt. Die Freude über die am Vortag veröffentlichten Werte zur US-Teuerung sei rasch wieder verpufft, heisst es am Markt. Damit habe auch die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus einen Dämpfer erhalten. Die Preisdynamik habe zwar abgenommen, sagt ein Marktanalyst. Aber die Teuerungsrate liege weiterhin über dem Ziel der US-Notenbank Fed von 2 Prozent. "Ein weiterer Zinsschritt kann derzeit nicht ausgeschlossen werden", sagt ein Analyst. Ähnlich äusserte sich ein Mitglied der US-Notenbank: Mary Daly sagte nach der Veröffentlichung der Inflationsdaten, das Fed habe noch "mehr Arbeit vor sich". Daher hielten sich viele Marktteilnehmer vor den am Nachmittag erwarteten US-Produzentenpreisen zurück. Von diesen erhofften sie sich weiteren Aufschluss auf die Geldpolitik. Die Anleger müssten sich aber darauf einstellen, dass die Zinsen nicht so rasch wieder gesenkt würden. "Und je länger dies der Fall ist, umso grösser wird der Schaden an der Konjunktur", sagt ein Händler.