Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Donnerstag weiterhin schwächer. Zwar habe der Druck seit Handelsbeginn etwas nachgelassen, heisst es am Markt. Die Anlegerinnen und Anleger seien aber verunsichert über die weitere Entwicklung vor allem der US-Wirtschaft und damit auch der Finanzmärkte. Vor den mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktdaten am Freitag hielten sich die Anleger aus Risikoscheu zurück. Die Kurse geben daher weiter nach. Zudem fielen im Herbst nicht selten nicht nur die Blätter von den Bäumen, sondern auch die Aktienkurse.