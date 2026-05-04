Der Schritt der USA komme einem kleinen Aufschub gleich, da die Energiemärkte angesichts der Blockade der Meerenge weiterhin auf eine drohende Versorgungslücke zusteuern würden, kommentiert ein Händler. Allerdings haben beide Seiten nach wie vor sehr unterschiedliche Vorstellungen über die Zukunft des iranischen Atomprogramms. «Zu unterschiedlich, um wieder offizielle Verhandlungen aufzunehmen», heisst es in einem Kommentar. Neben der weiteren Entwicklung im Nahen Osten richtet sich die Aufmerksamkeit in den kommenden Tagen dann auf den US-Arbeitsmarkt, wobei eine Reihe von Beschäftigungsindikatoren die Marktstimmung prägen dürften.