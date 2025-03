Der Schweizer Aktienmarkt orientiert sich am Dienstag nach zwei Verlusttagen wieder aufwärts. Getragen wird er dabei von den defensiven Schwergewichten, welche am Vortag noch geschwächelt hatten. Der Leitindex SMI verteidigt so die Marke von 13'000 relativ locker. Neben der langsam abflauenden Berichtssaison steht erneut die Zollpolitik der USA im Vordergrund. Dies nach der Ankündigung von Zöllen in der Höhe von 25 Prozent gegen Länder, die Öl oder Gas von Venezuela kaufen. Etwas Unsicherheit gibt es auch mit Blick auf das Investitionsprogramm in Deutschland. Nach dem ursprünglichen Entscheid für das Schuldenpaket gebe es derzeit keine neuen Fortschritte und die Frage, ob alles so funktionieren werde wie geplant, bleibe offen, heisst es in Markkreisen.