Dieser habe zwar kaum mehr die Wichtigkeit von früher, da der neue Fed-Chef Kevin Warsh nicht viel darüber spreche, heisst es in einer Einschätzung der Commerzbank. Dennoch wird er natürlich mit Spannung erwartet. Die am Dienstag publizierte JOLT-Umfrage lasse auf einen «recht positiven» Arbeitsmarkt hoffen, schreibt die Bank. Denn die Einstellungsrate in den USA sei in den vergangenen Monaten zwar nur sehr leicht, aber eben dennoch kontinuierlich gestiegen. In Kombination mit der geringfügig tieferen Entlassungsrate spreche dies für einen etwas schnelleren Stellenaufbau.