Am Schweizer Aktienmarkt geht es am Dienstag weder richtig vor noch zurück. Die Anspannung vor der Zinssitzung der US-Notenbank führt zu einer deutlichen Zurückhaltung bei Anlegern - und das, obwohl die Entscheidung erst kommende Woche stattfindet. Frische Impulse fehlten, denn die Konjunkturagenda für die USA ist leer. Insgesamt verlaufe der Start in den letzten Handelsmonat des Jahres bislang wenig euphorisch, fassen Händler die Stimmung zusammen.