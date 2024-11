Am Schweizer Aktienmarkt üben sich die Anleger am Mittwoch in Zurückhaltung. Vor wichtigen US-Daten am Nachmittag und dem am Donnerstag anstehenden US-Feiertag Thanksgiving blieben viele sicherheitshalber an der Seitenlinie, so der Tenor unter Börsianern. Zudem herrsche zwar eine gewisse Erleichterung angesichts der Waffenruhe im Nahen Osten zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz. Wie nachhaltig diese dann aber tatsächlich ist, müsse sich erst noch zeigen.