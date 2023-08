Am Schweizer Aktienmarkt halten sich am Dienstag die Kursbewegungen in Grenzen. Der SMI bewegt sich mehr oder weniger um das Niveau vom Vortag. Dabei verläuft das Geschäft laut Händlern in sehr ruhigen Bahnen. Zwar sei die Bilanzsaison bisher recht gut ausgefallen. Aber nun dämpften neue Zinssorgen die Stimmung. Höhere Zinsen bremsten die Konjunktur und belasteten die Profitabilität der Unternehmen, heisst es am Markt. Zusätzlich drücken auch noch die jüngsten chinesischen Handelszahlen für Juli auf die Stimmung. Sowohl die Importe als auch die Exporte sind eingebrochen. Dies deutet auf eine weiterhin schwache Wirtschaftstätigkeit und eine gedämpfte Binnennachfrage hin. "China könnte damit als Konjunkturlokomotive ausfallen", meint ein Händler.

