«Die Märkte scheinen allmählich zu begreifen, dass Taten mehr sagen als Worte», kommentiert ein Händler. «Inmitten der Schlagzeilenrisiken und des Wortgefechts darüber, ob Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran tatsächlich stattfinden, verlegen die USA Truppen und Ausrüstung in den Nahen Osten, um sich auf eine offenbar begrenzte Bodenoffensive vorzubereiten.» Gleichzeitig gab es über Nacht von beiden Seiten Äusserungen, die konstruktiv wirkten. US-Präsident Donald Trump verschob die angedrohten Angriffe auf die Energieinfrastruktur auf Montag, den 6. April. Dass Zurückhaltung dennoch überwiegt, dürfte der Tatsache geschuldet sein, dass der Markt gegenüber den verbalen Zusicherungen von Präsident Trump zunehmend abgestumpft zu sein scheint.