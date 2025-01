Der Schweizer Aktienmarkt findet an seinem ersten Handelstag des neuen Börsenjahres 2025 keine klare Richtung. Am Freitagvormittag wechselt der Leitindex SMI immer wieder die Vorzeichen. Aktuell überwiegen wieder die Kursgewinner und ein knappes Plus steht zu Buche. Anders als etwa in Europa und den USA, wo die Börsianer bereits seit dem gestrigen Berchtoldstag wieder aktiv sind, hat die Börse hierzulande erst heute wieder geöffnet.