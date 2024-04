Die Finanzmärkte arbeiten am Dienstag auf Hochtouren. Investoren sind zwischen geldpolitischen Unsicherheiten und einer bisher soliden Gewinnsaison hin- und hergerissen. An diesem Tag haben sie nicht zuletzt auch wegen des bevorstehenden Maifeiertages am morgigen Mittwoch eine Menge zu tun. Nachdem die jüngsten Konjunkturdaten in China eher uneinheitlich ausgefallen sind, stehen nun Wachstums- und Inflationsdaten aus den Ländern der Eurozone auf der Agenda, bevor am Mittwochabend mit der Zinssitzung des Fed das wichtigste Ereignis diese Woche stattfindet. «Auch wenn das Gesamtumfeld für die Aktienmärkte einigermassen günstig bleibt, ist aufgrund der gleichzeitigen Entwicklung vieler verschiedener Markttreiber in den nächsten Handelstagen mit einer weiterhin hohen Volatilität zu rechnen», sagt ein Händler voraus.