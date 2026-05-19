Der Schweizer Aktienmarkt wird am Dienstag wie auch die übrigen europäischen Börsen von Friedenshoffnungen im Iran angetrieben. Dreh- und Angelpunkt sind einmal mehr Aussagen von US-Präsident Donald Trump. Dieser hatte einen angeblich für den heutigen Tag geplanten Angriff abgesagt und zeigte sich optimistisch, dass es zu einem Deal mit dem Iran komme. Gleichzeitig drohte er bei einem Scheitern mit erneuten Militärschlägen. Auch wenn die Skepsis nicht aus dem Markt verschwunden ist, überwiegt laut Händlern derzeit die Hoffnung auf stabilere Verhältnisse im Nahen Osten. «Sollte sich dieser geopolitische Lichtblick tatsächlich bestätigen, steht den Aktienmärkten ein befreiender Aufwärtsimpuls bevor», so ein Börsianer.