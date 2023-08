Der Schweizer Aktienmarkt setzt am Dienstag den Abwärtstrend fort. Dabei hat sich die Talfahrt des SMI im Verlauf noch etwas beschleunigt, und er ist zeitweise unter 11'000 Punkte gefallen. Händler sprechen von einem "wahren Cocktail" an Faktoren, die für sinkende Börsenkurse sorgten. Abgesehen von den zahlreichen politischen Krisenregionen nehmen die Bedenken hinsichtlich der weltweiten Konjunktur schon seit einiger Zeit zu. Nun würden sie noch durch schlechte Nachrichten aus China verstärkt. Dort sind sowohl die Einzelhandelsumsätze als auch die Industrieproduktion im Juli hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Zudem schwelt in dem Land die Immobilienkrise weiter. Zwar habe die chinesische Zentralbank nun den Zinssatz für Kredite mit einer einjährigen Laufzeit gesenkt. "Aber das dauert halt, bis es wirkt", so ein Börsianer.

15.08.2023 11:35