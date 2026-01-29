Dabei stünden die Chancen nicht schlecht, dass der Markt seine Gewinne halten könnte, meint ein Händler. Denn die Aussichten für die US-Aktien seien für heute dank der positiven Nachrichten von Meta und Tesla nicht schlecht, meint ein Händler. Vor allem Meta hatte nachbörslich dank eines guten Ausblicks kräftig zugelegt. Ansonsten dürften sich die Anleger ihre Gedanken wegen des schwachen Dollar machen. Diesbezüglich konnten auch die eher etwas «hawkisher» als erwartet ausgefallenen Begleitkommentare des Fed zur US-Zinsentscheidung am Vortag keine Trendwende bringen. Das Fed hat die Zinsen wie erwartet unverändert gelassen. Marktbeobachter gehen davon aus, dass es vorerst keine Zinssenkungen geben wird. Derweil sorgt auch die geopolitische Entwicklung, verstärkt im Nahen Osten, für Verunsicherung.