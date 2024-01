Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenschluss in guter Verfassung. Der Markt mache die Vortagesverluste wieder wett, sagen Händler. Und dies trotz des Dämpfers, den die Zinssenkungshoffnungen durch die unerwartet hohe US-Inflation erhalten habe. Doch schon die Wall Street konnte am Vortag die anfänglichen Verluste ausgleichen. Zwar seien die Erwartungen auf eine erste Zinssenkung von März nun in den Mai verschoben worden. Doch insgesamt ändere sich nichts daran, dass der Höhepunkt der Leitzinsen erreicht sei und es bald zu Zinssenkungen kommen werde, heisst es bei J.Safra Sarasin. Die Zentralbanken schienen zudem zunehmend über die wirtschaftlichen Aussichten besorgt zu sein. Dies mache weitere und schnellere Leitzinssenkungen wahrscheinlich. Zudem verweist die UBS darauf, dass sich die Inflation weiter abkühle. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen entspannte sich nämlich wieder auf unter 4,0 Prozent.

12.01.2024 11:32