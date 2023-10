Marktteilnehmer machen sich derzeit vor allem Sorgen hinsichtlich der Folgen der neuen Nahost-Krise für den Ölpreis, die Inflation und die Weltwirtschaft insgesamt. Dazu kommt der anhaltende Renditeanstieg an den Anleihemärkten, welcher die Aktienmärkte belastet. Zum einen mache dies Anleihen für Anleger attraktiver als Aktien, hiess es. Zum anderen bedeuteten höhere Renditen auch höhere Finanzierungskosten für Unternehmen, was wiederum die Aktienmärkte belaste. Dass der SMI heute deutlich weniger einbüsste als am Vortag, hat vor allem mit den Index-Schwergewichten zu tun, die sich klar besser hielten als am Vortag.