Sollte das Treffen gar von Erfolg gekrönt sein und sich eine Lösung des seit Jahren anhaltenden Krieges am Horizont abzeichnen, könnte dies für eine gewisse Wiederaufbau-Fantasie mit daraus resultierendem Rally sorgen, meint ein Händler. Allerdings könnten die Anleger im weiteren Verlauf vor dem Wochenende auch wieder eine vorsichtigere Gangart einschlagen und Gewinne anbinden, heisst es weiter. «Denn je nachdem steht uns ein bewegter Montag bevor», sagt ein Händler. Bis dahin könnten sich die Anleger noch mit einer Vielzahl an Daten aus den USA beschäftigen. Veröffentlicht werden unter anderem die Einzelhandelsumsätzen, der Empire-State-Index, die Industrieproduktion und der Michigan Sentiment Index.