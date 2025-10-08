Während die Berichtssaison erst kommende Woche so langsam beginnt, sorgt der Industriekonzern ABB mit dem Verkauf seines Robotik-Geschäfts an die japanische SoftBank Group schon mal für Gesprächsstoff. Derweil bleibt die politische Lage im Nachbarland Frankreich verfahren und auch der nach wie vor anhaltende Regierungsstillstand in den USA drückt auf die Stimmung. Es werde zwar immer wieder über eine Einigung gesprochen, aber bislang ohne Ergebnis. «Je länger der Stillstand dauert, desto grösser wird die Sorge, dass dieser auch irgendwann die Lieferketten zum Erliegen bringt und damit stärkeres Wachstum kostet», fasst ein Händler zusammen.