Das Thema Zölle bleibt dabei das Hauptthema an den Märkten. Der Bundesrat arbeitet nun unter Hochdruck an neuen Vorschlägen, damit der neue Zollsatz nicht ab Ende der Woche in Kraft tritt. Viele Anleger gehen offenbar davon aus, dass er dabei erfolgreich sein wird. An den internationalen Börsen sorgten derweil bereits zu Wochenbeginn Hoffnungen auf frühere und stärkere Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed für einen merklichen Stimmungsaufheller, nachdem der monatliche Arbeitsmarktbericht am Freitag noch verschreckt hatte.