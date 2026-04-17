Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich zu Wochenschluss von seiner freundlichen Seite, obschon eine schnelle Entspannung der Situation im Nahen Osten und damit auch der Ölpreise nicht in Sicht ist. Im Gegenteil, die Lage spitzt sich eher wieder zu: Die iranischen Revolutionsgarden haben zum nationalen Tag der Armee scharfe Warnungen an die USA und Israel gerichtet.