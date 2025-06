Am Schweizer Aktienmarkt geht es am Donnerstag nach oben. Dabei hat der Markt nach einem verhaltenen Start erst im Verlauf dank zaghaften Anschlusskäufen Fahrt aufgenommen. Dabei hielten sich die Umsätze bisher eher in Grenzen. Die Anleger verhielten sich weiter vorsichtig, heisst es unter Beobachtern. Denn die US-Zollpolitik sorge weiterhin für viel Unsicherheit am Markt. Dazu kämen nun noch Konjunktursorgen. Diese aber schürten wiederum Zinssenkungshoffnungen: Die US-Notenbank könnte die Zinsen nun doch früher senken, heisst es am Markt weiter. Dem widerspreche, dass die anhaltende Inflation dem Fed mehr Sorgen bereite als die Wirtschaftsentwicklung, sagt allerdings eine Ökonomin. Derweil hat US-Präsident Donald Trump das Fed erneut zu einer Zinssenkung aufgefordert.