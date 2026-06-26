Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitagvormittag nach einer leicht schwächeren Eröffnung seine Verluste ausgeweitet. Damit befindet sich die Schweizer Börse im Gleichschritt mit den anderen grossen Handelsplätzen in Europa. Die Taucher im Tech-Sektor schwappten aus den USA auf die hiesigen Branchenvertreter über. Die happigen Preiserhöhungen von Apple hatten für einen Kursrutsch gesorgt. Der iPad- und Mac-Hersteller will damit die drastisch gestiegenen Kosten für Speicherchips weitergeben. Dies schürte Ängste vor einer nachlassenden Nachfrage im Privatkundengeschäft.