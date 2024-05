An der SMI-Spitze glänzen die UBS-Aktien mit Gewinnen von 8,2 Prozent, nachdem der Grossbank im ersten Quartal ein kräftiger Sprung in die schwarzen Zahlen gelungen ist. Sowohl die Integration der Credit Suisse als auch die Kosteneinsparungen kommen voran, unter dem Strich steht ein Milliardengewinn. Teilweise seien die Schätzungen richtiggehend «pulverisiert worden», heisst es am Markt.