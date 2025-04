Am Schweizer Aktienmarkt hält der Aufwärtstrend an. Der Leitindex steuert damit auf die fünfte positive Sitzung in Folge zu. Die Stimmung der Anleger habe sich aufgehellt, heisst es am Markt. Grund dafür sind Signale der US-Regierung, wonach das Land mit mehreren anderen Staaten eine grundsätzliche Einigung über ein Handelsabkommen erzielen sollte. Zudem berichteten Medien über ein Einlenken des US-Präsidenten Donald Trumps in Sachen Zölle für die Autoindustrie - mit Erleichterungen. Die «Zollsuppe» dürfte letztlich nicht so heiss gegessen werden wie befürchtet, sagt ein Händler. Allerdings seien sich die Marktteilnehmer der «höchst volatilen Meinungsfindung Trumps» bewusst.