Der Schweizer Aktienmarkt steht am Donnerstagvormittag kaum verändert. Der Leitindex SMI büsst dabei die Anfangsgewinne wieder ein und fällt zeitweise unter 12'000 Punkte. Im Vorfeld der US-Arbeitsmarktdaten vom Nachmittag hielten sich die Investoren zurück, so der Tenor in Marktkreisen. Die Zahlen gelten als wichtiger Indikator für die Zinspolitik der US-Notenbank. Sollten die Zahlen schwach ausfallen, ergäbe sich über die Bemühungen des US-Präsidenten hinaus zusätzlicher Druck für eine baldige Zinssenkung.