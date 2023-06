Die Anleger hoffen, vom Chef die Bestätigung zu erhalten, dass die US-Notenbank mit der eingelegten Pause in der vergangenen Woche tatsächlich auf einen lockeren geldpolitischen Kurs einschwenkt. Auch im weiteren Wochenverlauf bleiben die Notenbanken - mit den Zinsentscheiden von SNB und Bank of England - am morgigen Donnerstag eine treibende Kraft. Mit Blick auf Grossbritannien sorgen die aktuellen Inflationsdaten für Gesprächsstoff. Anders als in den USA und der Eurozone wird sie in Grossbritannien mit einem neuerlichen Anstieg immer mehr zum Problem.