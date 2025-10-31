Eine gewisse Mitschuld an der aktuellen Zurückhaltung der Börsianer trage vor allem Fed-Chef Jerome Powell. Er habe die Hoffnungen auf eine dritte Zinssenkung in diesem Jahr gedämpft. Ein tendenzieller Hemmschuh ist auch der nach wie vor anhaltende Regierungsstillstand in den USA. Damit ist die Veröffentlichung wichtiger US-Wirtschaftsdaten weiterhin stark beeinträchtigt. «Es bleibt unklar, wann die Daten erscheinen oder ob einige ganz ausfallen», kommentiert ein Stratege.