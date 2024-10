Die Schweizer Börse präsentiert sich am Donnerstag von ihrer spannenden Seite. Nachdem der Leitindex SMI im frühen Handel noch klar unter der Enttäuschung über die Nestlé-Zahlen gelitten hat, vollzog zuerst die Aktie des Nahrungsmittelriesen und dann der SMI selbst eine Kehrtwende. Im Handelsverlauf steht mit dem Zinsentscheid der EZB ein weiteres Grossereignis an, dass die Märkte nochmals in Bewegung bringen könnte.