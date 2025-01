Experten wollen die jüngsten Entwicklungen zwar nicht überbewerten. Gleichwohl könnte die Debatte eine Konsolidierung der teils hohen Bewertungen im Tech-Bereich auslösen, so ein Börsianer. «Plötzlich könnten all die hohen Bewertungen so gar nicht mehr gerechtfertigt sein», heisst es in einem Kommentar. Deepseek könnte die Antwort auf die Zollandrohungen aus Washington sein.