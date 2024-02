Auch sonst fehlt es an besonderen Impulsen. Solche könnten allerdings am Nachmittag aus den USA kommen. «Heute werden nach dem Wochenende auch die Investoren an der Wall Street wieder ins Geschehen eingreifen und die Richtung nach dem Verfallstag festlegen», sagte ein Händler. Dann könne sich der Markt durchaus deutlicher in die eine oder andere Richtung bewegen. Zudem stünden mit dem Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed und den Nvidia-Zahlen am morgigen Mittwoch durchaus zwei Termine im Kalender, die mittelfristig entscheidende Impulse liefern könnten.