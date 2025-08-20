Zur Wochenmitte tritt der Markt etwas auf der Stelle. Vor allem die Kursgewinne der beiden Schwergewichte Nestlé und Novartis verhindern Abgaben im Leitindex SMI. Am Markt mache sich nach der «Elefantenrunde im Weissen Haus und vor dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole Lethargie an der Börse breit», fasst es ein Händler zusammen. Letztlich stünden die Märkte in einem Spannungsfeld zwischen weiter nach oben ziehen und dem Risiko eines Abrutschens in den saisonal eher schwachen Börsenmonaten August und September.