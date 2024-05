Unangefochtener Spitzenreiter ist der Schmuck- und Uhrenkonzern Richemont (+4,8 Prozent). Die Genfer haben mit ihren Jahreszahlen positiv überrascht. In den vergangenen Wochen hatten Konkurrenten aus dem Luxusgütermarkt schwächere Zahlen geliefert. Und auch die Ernennung von Nicolas Bos zum neuen CEO kommt in Analystenkreisen gut an. Konkurrent Swatch (+2,8 Prozent) zieht im Kielwasser ebenfalls an.