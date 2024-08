An den Vortagen hatte die Mischung aus US-Rezessions- und Kriegssorgen im Nahen Osten, die hohe Bewertung vor allem im Technologiesektor und die Zinserhöhung der Bank von Japan an den internationalen Aktienmärkten für heftige Kurseinbussen gesorgt. Bisher blieb die technische Gegenbewegung, zu der es nach solchen Bewegungen üblicherweise kommt, noch aus. Denn die viel zitierten Schnäppchenjäger seien bisher noch nicht aktiv geworden, meint ein Händler. Vielmehr dürften manche Anleger noch immer dabei sein, die Gewichtung in den Depots neu auszubalancieren.