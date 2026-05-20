Zuletzt gaben vor allem die stark steigenden Renditen langfristiger US-Staatsanleihen Anlass zur Sorge. So stieg die Rendite der 30-jährigen US-Staatsanleihe auf den höchsten Stand seit 2007. Die Notenbanken könnten damit Zinssenkungen verschieben oder im Extremfall sogar wieder Zinserhöhungen diskutieren, heisst es. Am Abend werden in den USA noch das Fed-Sitzungsprotokoll sowie der US-Ölmarktbericht veröffentlicht.